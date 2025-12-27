1
SCHRAIER, Silvio
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
SCHRAIER, Silvio. - La Fundación Barceló, su consejo superior y colaboradores lamentan el fallecimiento de Silvio Schraier, vicedirector de la especialización en nutrición, y acompañan a su familia en este triste momento.
