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SEGOVIA, José María

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SEGOVIA, José María, q.e.p.d. - Tu esposa Gloria Báez, tu hijo Julián, nietos y familiares te despedimos con mucho amor y agradecimiento.

Avisos fúnebres
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Aviso publicado en la edición impresa

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