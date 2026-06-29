SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Maine, sus hijos, Lizzie y Gato, Uque y Esteban y Gon y Maiu y sus queridos nietos Marcos, Maggie, Clara, Santi e Isa Adhemar, Luz, Margarita, Agustín, Lucas y Paz Bullrich y Joaco, Manu y Simón Sequeiros, despiden al Abui honrando su vida y agradeciendo a Dios lo vivido junto a el y le ruegan a María consuelo para sus corazones.

✝ SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Te despedimos con mucho cariño, agradeciendo a Dios que hayas sido parte de nuestra familia. Tus primas políticas: Guby, Alejandra, Verónica, Cora, Gaby, Silvia, Rossana, Ada y Liana Ratto; Coty Ipiña, Lucrecia y Cristina Dall¨Ochio; Estela y María Rosa Oreglia.

✝ SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Hoy despedimos con enorme tristeza a nuestro querido consuegro Javier después de tantos años compartidos. Abrazamos a Maine, hijos y nietos en este gran dolor, rogando una oración por su descanso a Dios y a la Virgen María. Los Firpos: Nora y Cale, Maiu y Gon, Carlos e Ine y Pablo y Luz.

✝ SEQUEIROS, Javier, falleció el 27-6-2026. - Ochi y Hugo Malosetti (a.), sus hijos Florencia y Narciso, Pablo y Paula, y nietos acompañamos a la familia con muchísimo cariño y rezamos por Javier.

✝ SEQUEIROS, Javier. - Todos los Domínguez Crivelli despiden con infinita tristeza al gran amigo de cuatro generaciones de la familia, acompañando a los Sequeiros con muchísimo cariño y oraciones.

✝ SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Jorge Angió, hijos y nietos despiden al querido Javier y acompañan a Maine y los chicos con oraciones en su memoria.

✝ SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Anibal Forchieri, hijos y nietos lo despiden con mucho cariño, recuerdan los viajes y encuentros compartidos, acompañan a Maine y familia en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

✝ SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Mariano y Graciela Bravo y sus hijos Florencia y Pablo, Mariano y Cecilia, Chu y nietos despiden al querido amigo y acompañan a Maine, sus hijos Lizzie y Gastón, Uque y Esteban, Gonzalo y Maiu y sus nietos con sus oraciones.

✝ SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Sus amigos Patricio y Lila Amuchastegui, Jorge Angio, Mariano y Graciela Bravo, Marisa Cardoner, Maki de Feo, Mariano y María Inés Domínguez, Rosie Ergui, Martha Fahrer, Ana Ferro de Tabanera, Aníbal Forchieri, Bubi y Nora Groppo, Johnny y Maitina Healy, Carlos y Chiqui Herraez, Mónica Labourt, Gustavo y Alejandra Martínez, Juan Carlos y Rosa María Peña y Adrián e Irene Pérès, vamos a extrañar su cariño y sus bromas, y acompañamos a Maine y su ejemplar familia en esta gran tristeza.

SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Malena y Samir Abboud e hijos despiden a su querido amigo de toda la vida y acompañan a Maine y familia en este momento.

✝ SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Lila y Patricio Amuchastegui despedimos al gran amigo y abrazamos a Maine e hijos.

✝ SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Ana di Carlo, Flor, Guille, Mate y Flia. despiden con cariño a Javier, acompañan a Maine, Uque, Gon, Lizzie y Flia. y ruegan una oración en su memoria.

✝ SEQUEIROS, Javier, q.e.p.d. - Graciela y Enrique H. J. Garbarino, sus hijos y nietos despiden a Javier con cariño, acompañan a la familia y ruegan una oración en su memoria.

✝ SEQUEIROS, Javier J., q.e.p.d. - Jorge S. Villar, hijos y nietos participan el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a Maine y familia en este triste momento.

Avisos fúnebres

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