SICARDI, Carlos

SICARDI, Carlos, Cnel., q.e.p.d. - Los artilleros de la promoción 86 lo despiden y piden una oración en su memoria.

