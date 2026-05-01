Murió una joven de 29 años por una explosión en un patio de comidas de Entre Ríos

El jueves por la tarde murió una joven de 29 años a raíz de las quemaduras que sufrió tras una explosión en un patio de comidas de la localidad de Villaguay, Entre Ríos, ocurrida el 27 de marzo. La víctima, identificada como Lucía Karg, permaneció más de un mes internada en estado crítico con el 80% de su cuerpo quemado.

Familiares y amigos habían destacado días atrás una mejora por parte de Karg ya que había logrado despertar el 17 de abril y presentaba señales de conciencia. Sin embargo, en las últimas horas tuvo un fuerte deterioro, publicó el medio entrerriano UNO.

El incidente por el que falleció la joven ocurrió el pasado 27 de marzo por la noche en el local gastronómico El Patio, ubicado en la calle San Martín al 500. El estallido se produjo por la implosión de tubos de gas de 45 kilos. Esto derivó en un gran incendio generalizado en el lugar.

Explosión en Villaguay

En ese contexto, se desplegó un amplio operativo con Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, ambulancias y personal municipal para controlar la situación y asistir a los afectados, indicó el medio El Litoral.

La explosión dejó un saldo de cuatro personas heridas: una mujer fue dada de alta a los pocos días, mientras que otras tres fueron internadas en estado crítico, entre quienes se encontraba Karg, que trabajaba en El Patio. Los otros dos heridos son Martín Kloster, de 43 años (dueño del lugar), y Nicolás Conci, de 25, que se desempeñaba como mozo.

Martín Kloster, uno de los heridos en Villaguay

El joven de 25 años fue trasladado el 30 de marzo al Hospital Militar Central de Buenos Aires y se encuentra fuera de peligro. Por su parte, Kloster sigue en estado crítico por fallas en los pulmones.

Nicolás Conci también está internado por la explosión en Entre Ríos

Poco después del incidente testigos indicaron que “se escuchó una explosión muy grande”, y que luego vieron llamas en el sector. El fuego se originó en el patio cervecero, donde se realizaban tareas de cocina con equipos conectados a garrafas.

Explosión en un bar en Villaguay, Entre Ríos

Durante este tiempo los residentes de Villaguay participaron de jornadas solidarias con el objetivo de ayudar a los heridos. El evento se llamó “Todos por el patio” y contó con la participación de músicos y emprendedores para recaudar fondos y así colaborar con la recuperación de los afectados.