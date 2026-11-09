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LA NACION

SIMONE, Guillermo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SIMONE, Guillermo. - Guillermo, con profunda tristeza te despido. Gran amigo con quien compartí tantos momentos desafiantes y difíciles. Conversaciones y experiencias que no olvidaré. Me quedo con tu afecto personal, y con los consejos que estuviste dispuesto a compartir conmigo. Gracias por tantos años de amistad querido Guillermo. Te voy a extrañar. Mane Izcurdia.

SIMONE, Guillermo. - En Ford Argentina despedimos con profundo pesar a Guillermo Simone, con quien compartimos tantos años de trabajo y una relación construida sobre el respeto, la confianza y el afecto. Lo recordaremos con enorme cariño y gratitud, y acompañamos a su familia y seres queridos en este doloroso momento.

SIMONE, Guillermo. - Irey, Izcurdia y Cía. participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de gran tristeza.

SIMONE, Guillermo. - Pedro Noel Irey SRL participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este momento de gran tristeza.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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