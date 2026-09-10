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LA NACION

SIMONETTI, Graciela L.

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SIMONETTI de DE DOMINI, Graciela L. q.e.p.d. - Su marido Juan Enrique e hijos, nueras, yernos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento y despiden a Graciela con inmenso amor. Su legado, su amor y su huella permanecerán para siempre en quienes tuvieron el privilegio de compartir su vida.

SIMONETTI de DE DOMINI, Graciela, q.e.p.d. - Inés Murman, Tomás e hijos la despiden con mucho cariño y acompañan a su familia en este profundo dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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