1
SIMONIAN, Rosa,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SIMONIAN de AKRABIAN, Rosa, q.e.p.d., falleció el 7-9-2026. - Su esposo Sarkis Akrabian y familia despiden con profundo pesar y cariño a Rosita. El respondo será hoy, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta. - LAZARO COSTA. Tel. 1151457557
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Tragedia en la ruta: murieron un reconocido médico rural y su esposa al incendiarse su auto en un choque en Santa Fe
- 3
Premios Emmy 2026: los primeros ganadores y un emotivo reconocimiento póstumo dieron inicio a la fiesta de la TV en Hollywood
- 4
Gabriel Rolón, psicólogo: “Siempre habrá una herida, una ausencia que se siente a tu lado y te emocione con un recuerdo”