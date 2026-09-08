SIMONIAN, Rosa,

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SIMONIAN de AKRABIAN, Rosa, q.e.p.d., falleció el 7-9-2026. - Su esposo Sarkis Akrabian y familia despiden con profundo pesar y cariño a Rosita. El respondo será hoy, a las 12.30, en el cementerio de la Recoleta. - LAZARO COSTA. Tel. 1151457557

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa