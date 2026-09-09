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LA NACION

SOJIT, Paola

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SOJIT, Paola, Z.L. - Marcos Sabbagh, Analía Setton y toda la familia Sabbagh acompañan a Natalio, sus hijos Iván e Ingrid y a Coqui y familia con mucha tristeza y dolor. Te vamos a extrañar, querida Paola.

SOJIT, Paola. - Lamentamos profundamente la irreparable pérdida de nuestra querida amiga Paola. Acompañamos a Iván e Ingrid y a toda su familia en este triste momento. Corina y Daniel, Brian y Eva, Natan y Celly Btesh.

SOJIT, Paola. - Con profundo dolor despedimos a nuestra querida amiga. Gracias por tantos momentos compartidos y por haber dejado una huella tan hermosa en nuestras vidas. Abrazamos con mucho amor a Ingrid e Iván. Siempre estarás en nuestros corazones. Tus amigas: Mariela, Carolina, Jannet, Débora, Sandra, Verónica y Elena.

Avisos fúnebres
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