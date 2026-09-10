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LA NACION

SOJIT, Paola

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SOJIT, Paola, Z.L. - Laura Haber, junto con sus hijos Michelle, Nicole y Jack, acompañan a Iván e Ingrid y toda su familia con mucho cariño en este difícil momento. Te vamos a extrañar.

SOJIT, Paola, Z.L. - Querida Paola, nos duele en el alma despedirnos de ti. Eras angelical con tu sonrisa tan dulce, simple y sencilla. Te extrañaremos. Acompañamos con mucho cariño a Ingrid, Iván, Natalio, Coqui y toda tu familia. ¡Nunca te olvidaremos! Norma y Cynthia Janin.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

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