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SOJIT, Paola
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ SOJIT, Paola, Z.L. - Laura Haber, junto con sus hijos Michelle, Nicole y Jack, acompañan a Iván e Ingrid y toda su familia con mucho cariño en este difícil momento. Te vamos a extrañar.
✡ SOJIT, Paola, Z.L. - Querida Paola, nos duele en el alma despedirnos de ti. Eras angelical con tu sonrisa tan dulce, simple y sencilla. Te extrañaremos. Acompañamos con mucho cariño a Ingrid, Iván, Natalio, Coqui y toda tu familia. ¡Nunca te olvidaremos! Norma y Cynthia Janin.
Aviso publicado en la edición impresa
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