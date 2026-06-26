SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SOJO PIROVANO, Aquiles, q.e.p.d. - Irene y Horacio Barilatti, hijos y nietos participan con gran pena su fallecimiento y abrazan con cariño a Achito, Caro y Agus.

✝ SOJO PIROVANO, Aquiles. - Alejandro y Elisa Bourse lamentan con tristeza la partida de Aquiles, acompañando a toda su familia con mucho cariño.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa