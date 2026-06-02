1
SOLARI NISENSON, Bárbara
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ SOLARI NISENSON, Bárbara, q.e.p.d., falleció en Buenos Aires, el 1-6-2026. - Jorge Srur y Gabriela D’Agosto y su familia participan, desde Montevideo, con mucha tristeza su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Patricia Bullrich se desmarca del Gobierno y se niega a votar en el Senado el retiro del pliego de Michelli
- 3
Acusan al presidente de Uruguay de comprar una camioneta con un descuento de US$25.000: “Ni Menem se animó a tanto”
- 4
Desregulación del mercado inmobiliario: cuáles son los cambios en el proyecto que se presentará en junio