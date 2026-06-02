SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SOLARI NISENSON, Bárbara, q.e.p.d., falleció en Buenos Aires, el 1-6-2026. - Jorge Srur y Gabriela D’Agosto y su familia participan, desde Montevideo, con mucha tristeza su fallecimiento, rogando una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

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