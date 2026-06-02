SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ SOLARI NISENSON, Bárbara Olga, (Baby), falleció el 1 de junio de 2026. - Sus hijos y familia: Alfredo Srur, Viviana y su nieta Milena; Julio Srur y su nieto Dante; Horacio Srur, Daniel y Bautista, participan con un profundo sentimiento su partida. El responso se realizará hoy, a las 12, en el cementerio Jardín de Paz, Pilar. El sepelio se llevará a cabo a las 14.

Avisos fúnebres

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