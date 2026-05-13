SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SOLARI, Verónica, q.e.p.d., falleció el día 10-5-2026. - Su querida familia: Tian, su compañero de vida; sus hijas y novios: Sofía y Segundo, Sol y Nicolás y Juana y Andrés, despiden a Vero con inmenso amor y gratitud por una vida llena de entrega. - LÁZARO COSTA, 3916-1187.

Avisos fúnebres

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