1
SOLARI, Verónica,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SOLARI, Verónica, q.e.p.d., falleció el día 10-5-2026. - Su querida familia: Tian, su compañero de vida; sus hijas y novios: Sofía y Segundo, Sol y Nicolás y Juana y Andrés, despiden a Vero con inmenso amor y gratitud por una vida llena de entrega. - LÁZARO COSTA, 3916-1187.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Fauna en extinción: Gendarmería rescató a una tortuga terrestre de patas rojas que era trasladada adentro de una olla
- 3
Una masajista uruguaya, la testigo clave que amenaza con hacer caer el polémico indulto a Nicole Minetti en Italia
- 4
Otro avión narco: cayeron en un campo con una aeronave cargada con cocaína y en su huida arrollaron a un gendarme