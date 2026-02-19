1
SOLVEYRA, Juan
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
SOLVEYRA, Juan. - Claudia Lamesa, Carlos Pereyra Iraola y María José Carcavallo despiden a Juan con mucha tristeza, agradecidos de su trabajo y amistad.
✝ SOLVEYRA, Juan. - Club Marypesca despide a Juan con mucho pesar y ruega una oración en su memoria.
✝ SOLVEYRA, Juan, q.e.p.d. - Despido a un gran amigo y a un gran ser humano. Acompaño con enorme cariño a Manucho y a Santiago. Hago una oración en su querida memoria. Laura Bertone de Méndez.
