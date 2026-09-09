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SOSA ACEVEDO, Julia Elena
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SOSA ACEVEDO, Julia Elena. - Tus hermanos Dicky y Josefina, junto a nuestros hijos y nietos, te despedimos con mucho amor. Te vamos a extrañar.
Aviso publicado en la edición impresa
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