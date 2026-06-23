SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SPEYER de HILB, Renata. - Sus hijas Nora, Claudia y Vera, sus nietos Marcela, Leandro, Julia, Axel y Theo y su bisnieto Camilo la despiden con tristeza y enorme amor, y la recordarán siempre con alegría y agradecimiento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa