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SPEYER DE HILB, Renata
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
SPEYER de HILB, Renata. - Sus hijas Nora, Claudia y Vera, sus nietos Marcela, Leandro, Julia, Axel y Theo y su bisnieto Camilo la despiden con tristeza y enorme amor, y la recordarán siempre con alegría y agradecimiento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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