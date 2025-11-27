SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SPINELLI, Jorge. - Con profundo pesar acompañamos a Marta, a sus hijas y a toda la familia en este momento tan doloroso. Que el recuerdo de su esposo Jorge, su bondad y la huella que dejó en quienes lo conocieron les ofrezcan consuelo y un abrazo de calma. Que Dios les dé paz. Comunidad Saint Francis School.

† SPINELLI, Jorge, q.e.p.d., 26-11-2025. - Pablo Olocco y los integrantes del estudio participan con profundo pesar el fallecimiento de Jorge Spinelli, abrazan a su querida amiga Marta y a sus hijas en este triste momento.

† SPINELLI, Jorge, q.e.p.d., 26-11-2025. - La comisión directiva, la secretaría ejecutiva y todos los asociados de EPEA participan con profundo pesar el fallecimiento de Jorge Spinelli y acompañan a Marta Cordo y sus hijas en este doloroso momento.

† SPINELLI, Jorge, q.e.p.d. - Los Christian Brothers y el equipo directivo del Colegio Cardenal Newman participan con profunda tristeza su fallecimiento, acompañan a Marta y familia en estos tristes momentos y ruegan una oración en su memoria.

† SPINELLI, Jorge, q.e.p.d. - Claudia Borrás, Georges y Graciela Xanthopoulos e hijos, junto a la comunidad del St. Mary of the Hills School, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Marta e hijas, invocando la protección de María en este difícil momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa