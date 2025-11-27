LA NACION

SPINELLI, Jorge

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

SPINELLI, Jorge. - Con profundo pesar acompañamos a Marta, a sus hijas y a toda la familia en este momento tan doloroso. Que el recuerdo de su esposo Jorge, su bondad y la huella que dejó en quienes lo conocieron les ofrezcan consuelo y un abrazo de calma. Que Dios les dé paz. Comunidad Saint Francis School.

SPINELLI, Jorge, q.e.p.d., 26-11-2025. - Pablo Olocco y los integrantes del estudio participan con profundo pesar el fallecimiento de Jorge Spinelli, abrazan a su querida amiga Marta y a sus hijas en este triste momento.

SPINELLI, Jorge, q.e.p.d., 26-11-2025. - La comisión directiva, la secretaría ejecutiva y todos los asociados de EPEA participan con profundo pesar el fallecimiento de Jorge Spinelli y acompañan a Marta Cordo y sus hijas en este doloroso momento.

SPINELLI, Jorge, q.e.p.d. - Los Christian Brothers y el equipo directivo del Colegio Cardenal Newman participan con profunda tristeza su fallecimiento, acompañan a Marta y familia en estos tristes momentos y ruegan una oración en su memoria.

SPINELLI, Jorge, q.e.p.d. - Claudia Borrás, Georges y Graciela Xanthopoulos e hijos, junto a la comunidad del St. Mary of the Hills School, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a Marta e hijas, invocando la protección de María en este difícil momento.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio
    1

    Natalia Fava: se hizo conocida en el primer Gran Hermano, fue vedette y después de siete años quiere volver al medio

  2. Declararon la quiebra de Radio del Plata y prohíben la salida del país del presidente de la sociedad que la operaba
    2

    Declararon la quiebra de Radio del Plata y prohíben la salida del país del presidente de la sociedad que la operaba

  3. Una mujer cayó desde una escalera de 25 metros en una playa de Mar del Plata y murió
    3

    Una mujer cayó desde una escalera de 25 metros en una playa de Mar del Plata y murió

  4. La revelación de Claudio Zuchovicki sobre el precio de las propiedades
    4

    La revelación de Claudio Zuchovicki sobre el precio de las propiedades

Cargando banners ...