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SPINI, Jorge
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SPINI, Jorge, q.e.p.d. - Beatriz García Tuñón abraza a Magdalena y familia, pidiendo oraciones en su memoria.
✝ SPINI, Jorge, q.e.p.d. - María y Alberto Bieule, hijos, nietos y bisnietos participan el fallecimiento del querido almirante y acompañan con oraciones a su familia.
✝ SPINI, Jorge, q.e.p.d. - L. J. Ramos Brokers Inmobiliarios y todos sus queridos compañeros acompañan a Pancho, sus hermanos y su familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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