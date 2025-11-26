SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† SPORLEDER de TROTTA, María de la Paz, q.e.p.d. - Sus tíos Antonio y Florencia Sporleder de Biocca y sus primos Florencia, Mariana, Magdalena, Antonio y Agustina Biocca acompañan a Matías, Teresita y a todos los hermanos, pidiendo oraciones para su querida Pachu.

† SPORLEDER de TROTTA, María de la Paz, q.e.p.d. - El Colegio Los Robles participa el fallecimiento de la mamá de su alumna Francisca y acompaña a ella, a su papá y a sus hermanos en estos momentos. Invitamos a unirnos en oración para que esté gozando de la paz de Dios y para que su familia reciba el don del consuelo y la paz.

Avisos fúnebres

