Autos: en abril entró en vigencia la quita del impuesto al lujo, los modelos que más bajaron de precio

La eliminación del impuesto interno, más conocido como impuesto al lujo, ya es un hecho y desde este 1 de abril dejó oficialmente de tener vigencia. Si bien la medida había sido aprobada a fines de febrero en el Congreso de la Nación, recién ahora comenzó a aplicarse plenamente.

A partir de la quita de este tributo, que impactaba principalmente en los autos de alta gama, las automotrices adoptaron distintas estrategias comerciales. Algunas incluso se adelantaron a la aprobación formal. Fue el caso de Mercedes-Benz, representada por Prestige Auto, que antes de la sanción ya ofrecía descuentos y bonificaciones como si el impuesto hubiera sido eliminado, con el objetivo de sostener las ventas.

Otras marcas, en cambio, comenzaron a reflejar la eliminación en sus listas apenas se aprobó la medida en el Congreso mientras que la mayoría esperó a marzo para comunicar los precios de abril con las rebajas ya incorporadas.

En ese sentido, se adoptaron distintas estrategias comerciales para evitar una caída en ventas a la espera de la quita del impuesto. Muchas marcas optaron por absorber la pérdida en marzo o bien firmar órdenes de compra para entregar en abril.

En cuanto a las listas, ya comenzaron a regir los precios oficiales con la quita del impuesto contemplada.

Al margen de lo ocurrido con la eliminación del impuesto interno, el año comenzó con un ritmo de ventas más lento que el del período anterior, lo que llevó a las automotrices a congelar precios e incluso a aplicar descuentos en modelos que no estaban alcanzados por el tributo, como parte de su estrategia comercial.

Todos los autos que bajaron por la eliminación del impuesto

Ford

Ford fue una de las primeras en reaccionar y, además, la que registró la mayor baja del mercado. El Mustang GT redujo su precio un 27%, al pasar de US$90.000 a US$65.000. Por su parte, el Mustang Dark Horse (que llegará en abril por falta de stock) pasó de US$97.000 a US$75.000, con una caída cercana al 22,7%. También hubo ajustes en Bronco Badlands y en la F-150.

Ford Mustang Dark Horse @mariovillaescusaphoto

En este caso, también influyó la decisión del Gobierno nacional de habilitar un cupo de 10.000 unidades para importar vehículos desde Estados Unidos sin pagar el arancel extrazona del 35%, una medida que impacta directamente en los precios de varios modelos.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz, por su parte, aplicó rebajas en unos 20 modelos, entre versiones convencionales y AMG. El AMG GLE 53 Coupé tuvo la mayor reducción de precio, al pasar de US$240.000 a US$179.900, lo que representa una baja del 25%.

GLE 450 4MATIC

BMW

BMW Group Argentina también publicó su nueva lista de precios para abril, con 28 modelos alcanzados por rebajas. El mayor ajuste se da en la BMW X4 xDrive30i, que baja un 19% al pasar de US$106.900 a US$86.100.

BMW X4

Dentro del grupo, en lo que respecta a MINI, solo un modelo registró una baja de precio. Se trata del MINI Aceman SE, el único alcanzado por el impuesto interno, que reduce su valor un 10%, al pasar de US$69.990 a US$62.990.

MINI Aceman SE Bernhard Filser

Porsche

Porsche también aplicó recortes en toda su gama. El mayor ajuste se registró en el 911 Turbo S, que pasó de US$682.400 a US$554.000, lo que representa una baja del 18,8%.

Porsche 911 Turbo S

Audi

Audi redujo el precio de 16 modelos, con bajas de hasta 17,1%. El mayor recorte de la marca de los anillos se dio en el Q6 50 e-tron Performance, que pasó de US$154.600 a US$128.200 desde abril, lo que equivale a una baja del 17,1%.

Audi Q6 50 e-tron Performance

Toyota y Lexus

Toyota y Lexus no se quedaron atrás y también ajustaron los precios de los modelos alcanzados por el impuesto interno. Por ejemplo, el Toyota Crown registró una baja del 13%, con una reducción de US$12.500 que dejó su precio en US$80.500.

Toyota Crown

Por su parte, en Lexus las rebajas también rondaron el 13% y llegaron a caídas de hasta US$38.000, como en el caso del LS 500h Executive.