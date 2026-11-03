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SPUCH OLIVER, Martín Juan
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SPUCH OLIVER, Martín Juan, q.e.p.d., falleció el 2-11-2026. - Su hijo y sus nietos lo recuerdan con profundo cariño y ruegan una oración en su memoria. Invitan a despedirlo hoy, a las 11:30, en Jardín de Paz.
Aviso publicado en la edición impresa
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