SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ STANCHI, Noemí Lidia, q.e.p.d. falleció el 30-5-2026. - Su esposo Armando Pagliaro, sus hijas Gabriela y Patricia; sus nietos Camila, Agustina, Ignacio, Constanza y Malena y su yerno Javier participan el fallecimiento de su querida Tite y ruegan por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa