SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✡ STERINZON, Sandra E., Z.L., falleció el 16-8-2026. - Querida Sandri, gran amiga y luchadora incansable venciendo todos los obstáculos. Admiramos tu fortaleza y siempre has sido nuestro ejemplo. Te llevaremos en nuestros corazones. Acompañamos a Edi, Jessy, Alan y familias con un fuerte abrazo. Soli y Clara Picciotto y sus hijos, Nicole y Ari y Daniela y Diego.

✡ STERINZON, Sandra E., Z.L., falleció el 16-8-2026. - Tus amigos del CNH: Marcelo y Judy, Marcelo y Susi, Edgardo y Vivian, Ñeco y Judith, Gustavo y Lela, Ernesto y Fabiana, Ricky y Betty, Ale y Analía, Gaby y Claudia, Gaby y Andrea, Eduardo G. y Paulina, Soli y Clara, Claudia S., Marcelo G., Marto, Fabián y familias, compartimos tu vida, tu lucha y entereza sin igual. Adiós amiga querida, siempre permanecerás en nuestros corazones. Abrazamos en su tristeza a Edi, Jessy, Alan y familias.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa