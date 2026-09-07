SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ STEVERLYNCK, José María, q.e.p.d. - Marta Gamas de Vilela, sus hijos Marta y José Luis, Victoria y Thierry, Ana y Tomás, Gastón y Clarita despedimos a Jos con mucho cariño y rezamos una oración en su querida memoria.

✝ STEVERLYNCK, José María, (Jos) q.e.p.d. - Joan Croucher e hijos lo despiden con tristeza, acompañan a Kisette y su querida familia con cariño y oraciones.

✝ STEVERLYNCK, José María. - Su cuñada María Laura Esteves de Steverlynck, sus hijos, nietos y bisnietos acompañan a Kissette y su familia con la certeza que el querido Jos se encuentra gozando de la gloria eterna.

✝ STEVERLYNCK, José María, (Jos) q.e.p.d. - Su amigo de infancia y cuñado Antoine Laxague, su hijo Xavier y Astrid Fischer, sus nietos Max, Amelie y Félix, juntos con Annick Stewart, acompañan con mucho cariño a Kissette y familia y lo despiden con oraciones y gran dolor.

✝ STEVERLYNCK, José María, q.e.p.d. - Kurt Zweifel y María Estela Chorra, junto con sus hijos Stephanie y Carlos Benjumea, María Delfina, Christian y Chantal Steverlynck, despiden a Jos con profundo dolor y mucho cariño, rogando una oración por su eterno descanso y acompañando con especial afecto a Kissette en este doloroso momento.

✝ STEVERLYNCK, José María. - Juan Pablo y Dolores Chevallier-Boutell e hijos despiden a Jos y acompañan a Kissette y a sus hijos en sus oraciones.

✝ STEVERLYNCK, José María. - Querida Kissette, despedimos al gran amigo Jos, recordando imborrables momentos pasados en el sur. Martin y Cristina, hijos y nietos.

✝ STEVERLYNCK, José María (Jos), q.e.p.d. - Martín Bourel y María Rosa Bellouard despiden a su gran amigo de toda la vida y abrazan a Kissette y a sus hijos, acompañándolos con sus oraciones.

✝ STEVERLYNCK, José María (Jos). - Miguel e Isabel Múscari; sus hijos, Sebas y Malala, Dolores y Jürgen, María, Mechi y Marcos y sus nietos, despiden a su gran amigo Jos, y acompañan con mucho cariño a Kissette y a los chicos.

✝ STEVERLYNCK, José María, q.e.p.d. - John y Josie acompañan con cariño a Kissette y su familia y piden una oración por Jos, su querido amigo.

✝ STEVERLYNCK, José María, q.e.p.d. - Juan Manuel Luzuriaga y familia, acompañan a su esposa Kissette, sus hijos y nietos en este momento y piden oraciones en su memoria.

✝ STEVERLYNCK, José María, q.e.p.d., falleció el 5-9-2026. - Jos, te agradecemos por tanto. Acompañamos con todo cariño a Kisette y a todos los chicos. María Fornieles de Seré y sus hijos Juanjo y Loli, Mary y Alfonso, Ignacio, Mariano y Delfina, Pepe y Delfina y Agustín y Pili.

✝ STEVERLYNCK, José María, (Jos) q.e.p.d. - Dominique y Madeleine Laxague, sus hijos Jean Paul y Claire de Corbiere, Philippe y Valen Sonzini, Sabine, Teo y Vero Santamarina, Petian y Mechi Sanz, Mathilde y Fermín Otegui, Agnes y Francisco Anaya, acompañan con todo cariño a Kissette e hijos y ruegan por su eterno descanso.

Avisos fúnebres

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