SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ STEVERLYNCK, José María, q.e.p.d. - Dolores T. de Pereyra Yraola e hijos despiden a Jos y acompañan a Kissette y Flia. con cariño y oraciones.

✝ STEVERLYNCK, José María, (Jos), q.e.p.d. - Inés y Jacques Pélissié du Rausas, sus hijos: Laurence y Jérome de Colonges, Claude y Ramón Masllorens, Marie y Jérome Azaïs, Federico y Maggie Aguirre despiden a Jos con profundo dolor y acompañan a Kissette e hijos con inmenso cariño y oraciones.

Avisos fúnebres

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