1
STRIEBECK, Abel Emilio,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ STRIEBECK, Abel Emilio, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 11-8-2026. - Su esposa María Alicia, sus hijas Silvia y Mariela, sus hijos políticos Pablo y Alejandro; sus nietos Agustina, Nicolás, Felipe, y Sol; sus nietos políticos Natalia, Andrés, y Martina y su bisnieto Marco, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. - LAZARO COSTA, Tel. 11-5145-7557.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Cuál es la IA que más usan los argentinos y por qué podría ser desplazada
- 3
Tiene 230 metros cuadrados, está cubierto de vegetación y será subastado: el terreno que moviliza a un grupo de vecinos de Almagro
- 4
Jorge Tartaglione, médico, sobre el uso del microondas: “Hay que tratar de no meter cosas de plástico porque tienen microplásticos que impactan en nuestro organismo”