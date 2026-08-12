SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ STRIEBECK, Abel Emilio, q.e.p.d., se durmió en la paz del Señor el 11-8-2026. - Su esposa María Alicia, sus hijas Silvia y Mariela, sus hijos políticos Pablo y Alejandro; sus nietos Agustina, Nicolás, Felipe, y Sol; sus nietos políticos Natalia, Andrés, y Martina y su bisnieto Marco, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. - LAZARO COSTA, Tel. 11-5145-7557.

Avisos fúnebres

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