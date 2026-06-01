SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SUEIRO de VOTTA, Margot, q.e.p.d. - Lili y Raul Winograd te despiden con afecto. Acompañan a la familia.

✝ SUEIRO de VOTTA, Margot, q.e.p.d. - El Consorcio de Arenales 1385 lamenta profundamente su partida y ruega oraciones por el descanso de su alma.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa