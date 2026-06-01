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SUEIRO DE VOTTA, Margot
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SUEIRO de VOTTA, Margot, q.e.p.d. - Lili y Raul Winograd te despiden con afecto. Acompañan a la familia.
✝ SUEIRO de VOTTA, Margot, q.e.p.d. - El Consorcio de Arenales 1385 lamenta profundamente su partida y ruega oraciones por el descanso de su alma.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
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