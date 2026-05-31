SUEIRO, Margot

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ SUEIRO de VOTTA, Margot. - Sus sobrinos Gustavo, Carlos y Eduardo Jacobi y sus familias despiden a su querida tía Margot con mucho cariño.

✝ SUEIRO de VOTTA, Margot, q.e.p.d., volvió a la casa del Padre el 30-5-2026. - Tito y María Coll, hijos, nietos y bisnietos la llevamos siempre en nuestro corazón.

✝ SUEIRO de VOTTA, Margot, q.e.p.d. - falleció el 30 de mayo de 2026. - Despedimos con inmenso amor a nuestra querida tía Margot. Su dinamismo, su alegría contagiosa y su permanente preocupación por los demás nos marcaron para siempre. Ejemplo de generosidad y bondad, vivirá eternamente en nuestros corazones. Marisa y Ricardo La Mura, Ingrid y Guillermo La Mura, Norita y Xavi Chapar, junto a sus familias, ruegan una oración en su memoria.

✝ SUEIRO de VOTTA, Margot, q.e.p.d. - Con inmenso cariño despedimos a nuestra querida Margot. Su amor, generosidad y alegría dejarán una huella imborrable en nuestras vidas.La vamos a extrañar profundamente y la recordaremos siempre con gratitud y amor. Marisa y Ricardo La Mura; sus hijos Joaquín y María José, Carolina y Sebastián, Javier y Patricia y sus nietos ruegan una oración en su memoria.

✝ SUEIRO de VOTTA, Margot, q.e.p.d. - Los Chapar, Pierre, Xavi y Nora, Susana, María Inés y Peter y sus familias despiden con enorme cariño a Margot y acompañan con todo cariño a su familia.

Avisos fúnebres

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