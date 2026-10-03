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SUSINI, Hernán
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ SUSINI, Hernán. - Los Zanjeros: Carlos Cilley, Roberto Gache Pirán, Carlos González Chiappe, Babule Juárez Peñalva, Johnny Mac Donnell, Luis C. Montenegro, Mauricio Obarrio y Alejandro Rueda, despedimos con profunda tristeza a nuestro querido amigo Hernán, acompañamos a su familia y pedimos una oración en su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
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