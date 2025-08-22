1
† SYRIANI, Gustavo, q.e.p.d. - Rudy y Graciela Kunath, Constanza y Tomás Alric Ferré acompañan con mucho cariño a Flor y ruegan una oración en memoria de Gus, una persona entrañable.
SYRIANI, Gustavo. - Marcelo y Guillermo Azqueta e hijos, Ana Madrid Paez, Bebé Labrit Speroni y Moni Billoti despiden a Gustavo con gran tristeza y acompañan a Florencia en su dolor.
