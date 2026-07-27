Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 27 de julio de 2026
La divisa oficial se vendió a $1520 en el cierre de la jornada del viernes; en tanto, el dólar blue cotizó a $1545 para esa operación; qué pasó con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1470,00Venta$1520,00
Dólar blue
Compra$1498,65Venta$1545,00
Dólar tarjeta
Venta$1976,00
Dólar CCL
Venta$1605,41
Dólar MEP
Venta$1532,63
Dólar mayorista
Venta$1494,37
Euro
Compra$1680,00Venta$1740,00
El dólar minorista opera a $1520 para la venta en el Banco Nación, según su última cotización registrada. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1545 para la misma operación.
Cuáles son los tipos de dólares más utilizados
|Tipo de dólar
|De qué se trata
Dólar Oficial
Es la divisa que es controlada por el Banco Central (BCRA) y tiene dos canales: el minorista y el mayorista. El minorista es el tipo de cambio de referencia, que se toma de base para calcular otras cotizaciones del mercado. El mayorista, en cambio, es la cotización de referencia en el mercado exterior.
Dólar Blue
También denominado paralelo, es el nombre con el que se conoce a la moneda comprada en el mercado ilegal. Se trata de la forma más común de acceder a la divisa estadounidense para la mayoría de los argentinos, aunque está por fuera de los límites gubernamentales.
Dólar Tarjeta
El dólar tarjeta sirve para el pago de compras hechas en moneda extranjera en el exterior o de servicios en el extranjero. Desde que dejó de existir el impuesto PAIS, su valor se calcula solamente con el agregado del 30% de percepción a cuenta de Ganancias a la cotización del dólar minorista.
Dólar Mayorista
El dólar mayorista es el tipo de cambio gestionado por el BCRA que opera en el ámbito del comercio internacional. A diferencia del minorista (que sirve como base de cálculo general), el mayorista es la referencia específica para las transacciones entre bancos, empresas y el mercado externo.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia de las demás cotizaciones, esta alternativa opera de forma ininterrumpida, ya que funciona las 24 horas del día, todos los días de la semana, incluso durante fines de semana y feriados cambiarios. Se negocia a través de plataformas de intercambio de criptomonedas (exchange), donde es posible comprar, entre otros activos, las denominadas stablecoins, criptomonedas cuyo valor mantiene una paridad con el dólar.
Kristalina Georgieva llega a la Argentina: reuniones con Milei, Caputo, empresarios y una visita a Vaca Muerta
La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, empezará la semana en Buenos Aires para iniciar una visita institucional de dos días que incluirá reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, además de una cena con empresarios y una recorrida por Vaca Muerta.
Será la primera visita de Georgieva al país desde que asumió la conducción del organismo, en 2019, y la primera llegada de una máxima autoridad del Fondo a Buenos Aires en ocho años. La última había sido la de la francesa Christine Lagarde, en julio de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri y pocas semanas después de la firma del acuerdo por US$45.000 millones. Leé la nota completa en LA NACION.
Dólar: principales variables, desde el oficial hasta el blue
- Dólar oficial: Compra $1460,00 | Venta $1510,00
- Dólar blue: Compra $1503,50 | Venta $1550,00
- Dólar tarjeta: Venta $1963,00
- Dólar CCL: Venta $1583,04
- Dólar MEP: Venta $1517,53
- Dólar mayorista: Venta $1489,00
- Euro: Compra $1680,00 | Venta $1740,00
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