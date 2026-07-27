Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 27 de julio de 2026

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, empezará la semana en Buenos Aires para iniciar una visita institucional de dos días que incluirá reuniones con el presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili, además de una cena con empresarios y una recorrida por Vaca Muerta.

Será la primera visita de Georgieva al país desde que asumió la conducción del organismo, en 2019, y la primera llegada de una máxima autoridad del Fondo a Buenos Aires en ocho años. La última había sido la de la francesa Christine Lagarde, en julio de 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri y pocas semanas después de la firma del acuerdo por US$45.000 millones. Leé la nota completa en LA NACION.