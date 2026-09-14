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LA NACION

TAGTACHIAN, Jorge

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TAGTACHIAN, Jorge, Dr. - Sus consuegros, Jorge Romero Vagni y Cristina Gómez; sus hijos Julieta y Ezequiel, Carla y Tomás, Gonzalo y Sofía y nietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

TAGTACHIAN, Jorge, Dr., q.e.p.d. - Florencia y Fernando Armendariz, Vicky y Eduardo Laguela, Silvina y Sergio Siverino, María José e Iván Weissman, Laura Gastón y Steve Smith,Mariale y Luis Gérardin y Grace y Santiago Sanguinetti acompañamos a nuestros amigos Florencia y Rolando, a Susana y a toda la familia en tan doloroso momento y elevamos una oración en su memoria.

TAGTACHIAN, Jorge, Dr., q.e.p.d. - Maggie y Bocha Bottini acompañan a Susana, sus hijos Florencia, Ezequiel, Dolores y Santiago y sus familias en este triste momento y despiden con enorme cariño a Jorge, con el grato recuerdo de los lindos momentos compartidos durante tantos años.

TAGTACHIAN, Jorge, Dr. q.e.p.d. - Con profundo dolor despedimos a nuestro querido amigo, Dr. Jorge Tagtachian. Siempre quedarán en nuestros corazones tantos años de amistad y cariño compartido. Acompañamos con todo nuestro afecto a Susana, sus hijos y nietos. Elisa Levame de Bauzas y familia.

TAGTACHIAN, Jorge, Dr. - Mario y Roberto Guerrieri y sus familias participan con inmenso dolor la partida de Jorge, un muy querido amigo, y acompañan a Susana, hijos y nietos en este momento de dolor.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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