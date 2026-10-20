SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TELLER, Valentin, falleció el 18-10-2026. - Te quise como a un padre, y así te recordaré. Judith.

✡ TELLER, Valentín. - Ivette, Isaac, Edgard y Elena Khafif despiden con profundo dolor a Valentín Teller y acompañan a su querido amigo Gustavo y a su familia en este doloroso momento, haciéndoles llegar sus más sentidas condolencias.

✡ TELLER, Valentín, q.e.p.d. - El equipo de BrodyFriedman acompaña a su hijo Gustavo y familia en este momento de dolor.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa