1
TEPER, Perla Farji de
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✡ TEPER, Perla Farji de, Z.L., Con profundo dolor despedimos a nuestra querida Perla. Acompañamos con todo cariño a Alberto y su familia en este triste momento. Ester y Osvaldo Ofman
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Asia Kate Dillon, quien brilló en John Wick, busca trabajo en gastronomía ante la falta de propuestas actorales
- 3
Una valija ensangrentada que fue encontrada en un contenedor de residuos llevó al hallazgo de una joven asesinada
- 4
Otro áspero debate en Brasil: Bolsonaro llamó “presidente nueve dedos” a Lula, que dijo que por Milei “se come carne de burro”