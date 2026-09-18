1
THIBAUD, Michel,
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ THIBAUD, Michel, q.e.p.d. - Isabel Castaño de Michel (a.) abraza a M. Teresa y chicos y pide oraciones por Michel.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Una discusión entre dos pasajeros terminó con golpes, gritos y una remera rota durante un vuelo a Londres
- 3
Florentino Pérez viajará a Ceuta tras la polémica por las actitudes de Mbappé y Vinícius con las camisetas de apoyo
- 4
“Si deja de funcionar...”: un poderoso grupo rosarino ya comprometió casi $8700 millones para sostener un histórico frigorífico