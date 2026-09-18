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TONELLI, Myrella

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TONELLI de GASTÓN, Myrella, q.e.p.d. falleció el 17-9-2026. - Sus hijos Hernán, Laura y Steve Smith, sus nietos Malena, Andrés y Joaquín Paolina participan con tristeza su fallecimiento y la despiden con todo su cariño.

TONELLI, Myrella, q.e.p.d. - Florencia y Rolando Deragopyan, Maggie y Bocha Bottini, Grace y Santiago Sanguinetti, Silvina y Sergio Siverino, Vicky y Eduardo Laguela, Florencia y Fernando Armendariz acompañamos con mucho cariño a Laura y familia en este triste momento y rogamos una oración en su memoria.

TONELLI, Myrella. - Querida Myrella, te vamos a extrañar. Gracias por tantos años de amor y cariño. Acompañamos a Laura, Hernán y toda la familia. Con afecto infinito, María, Vicky, Facu, Bauti e Iván.

TONELLI, Myrella, q.e.p.d., falleció el 17-9-2026. - Nicole, Valerie y Stephen Smith despiden a Mella y acompañan a Laura, Malena, Andy, Joaquín y Hernán en este triste momento. El sepelio será hoy, a las 11.30, en el Parque Memorial. Que el cielo la reciba y descanse en paz.

TONELLI, Myrella. q.e.p.d., falleció el 17-9-2026. - Barry y Marilyn Darbyshire y Sylveen Smith acompañan a Laura, Malena, Andy, Joaquín y Hernán con todo cariño y les mandan un fuerte abrazo. Que descanse en paz.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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