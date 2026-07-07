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TORTAROLO, Andrea Beatriz Conte-Grand de
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ TORTAROLO, Andrea Beatriz Conte-Grand de, falleció el 5-7-2026. - Rodolfo Ravioli la despide con inmenso dolor y acompaña a Danny, Julia, Juan y León con el mayor cariño.
Aviso publicado en la edición impresa
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