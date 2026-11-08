SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TRAVERS, Rufino. - Rufito, diste todo. Te fuiste en paz en brazos de tus papás. ¡Sos eterno en nuestros corazones! Te queremos Bocha Bochini. Te vamos a extrañar mucho pero con la certeza de que nos volveremos a encontrar. Delfi, Juani, mamá y papá.

✝ TRAVERS, Rufino. - Sus abuelos Caco y Mónica Bianchi junto a sus hijos Piru y Mery Soares Gache, Juampi y Vicky Cámara, Nacho y Dai Echarren y sus 10 nietos despiden al inolvidable Rufito con mucho amor. Acompañan a sus papás Rodo y Angie y a sus hermanitas Delfi y Juani. Nos enseñaste tanto, te vamos a extrañar mucho pero estamos en paz porque sos nuestro angelito.

✝ TRAVERS, Rufino (Rufo). - Nuestro pequeño gran luchador, te queremos mucho, ahora ya estás descansando. Tus abuelos Travers, Abu y Ama.

✝ TRAVERS, Rufino, q.e.p.d., falleció el 6-11-2026. - La familia Pizarro Travers acompaña a Rodolfo y Angie y lo despide con una oración por su eterno descanso.

✝ TRAVERS, Rufino, q.e.p.d., falleció el 6-11-2026. - La familia Reyser Travers acompaña a Rodolfo y Angie y lo despide con una oración por su eterno descanso.

✝ TRAVERS, Rufino, q.e.p.d., falleció el 6-11-2026. - La familia Castro Travers acompaña a Rodolfo y Angie y lo despide con una oración por su eterno descanso.

✝ TRAVERS, Rufino, q.e.p.d. - Silvina y Luis Bullrich, hijos y nietos despiden a Rufito y acompañan a los Travers y a los Bianchi, rogando una oración en su memoria.

✝ TRAVERS, Rufino. - El Grupo de los Viernes: María Eugenia y Carlos Vassallo, Stella Maris y Mario Garcia Pintor, María Marta y Roberto Freytes, Graciela y Gerardo Vassallo, Silvia y Juan Martin Odriozola, hijos y nietos, acompañan con mucho cariño a los Bianchi y Travers en su dolor.

✝ TRAVERS, Rufino q.e.p.d., falleció el 6-11-2026. - Guillermo y Patricia Merelle (as.) junto con sus hijos Willy, Chantal e Ignacio Sere, Justina y Javier Rozzi y Juan Cruz. Sus nietos Lucas, Celina, Andrés, Inés, Milagros, Facundo, Vicente y Joaquín acompañan a toda su familia con sus oraciones.

✝ TRAVERS, Rufino. - Estamos junto a todos los Travers Bianchi en esta dolorosísima partida de Rufo. Flia. Rames Oliva.

✝ TRAVERS, Rufino, q.e.p.d. - Ronald y Susy O¨Toole (a.), Francisco y Caro (a.), Sof y Nico (a.), Cynthia y Tristan (a.) te damos nuestro eterno abrazo.

Avisos fúnebres

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