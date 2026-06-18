LA NACION

TRIVERI, Gustavo A.,

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LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TRIVERI, Gustavo A., q.e.p.d. - Sus hijas Valentina y Santiago, Clarita, y su madre Cristine lo despiden con mucho dolor. Te recordaremos siempre con amor, hasta siempre papá.

TRIVERI, Gustavo A., q.e.p.d. - Con infinita tristeza despedimos a nuestro amado hermano. Agustina y Carlos Rosenkrantz, Guillermina y Roby Aidenbaum, Juliana y Gustavo Mosteiro, junto con Alfredo López Harburu, Nico y Graciela Cejas. Para su sobrino, es y será siempre el tío entrañable y presente.

TRIVERI, Gustavo, q.e.p.d. - Gabriel Bouzat y Eleonora Jaureguiberry despiden al querido Gustavo y acompañan a Carlos y familia en este momento de dolor.

TRIVERI, Gustavo A., q.e.p.d. - El personal de la Estancia Santa Margarita lo despide con todo su cariño y agradece tantos años de cercanía y calidez.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
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