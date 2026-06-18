LA NACION

TRIVERI, Gustavo Antonio

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TRIVERI, Gustavo Antonio. - Ana y Cecilia Torrejón despiden a su querido amigo y abrazan a la familia Rosenkrantz. Ruegan una oración en su memoria.

TRIVERI, Gustavo Antonio, q.e.p.d., 16-6-2026. - Los integrantes de su vocalía, Agustín, Agustina, Alfredo, Ariel, Belén, Carlos, Celeste, César, Federico, Florencia, Gabriela, Gregorio, Hernán, Javier, Leo, Marcelo, María, Mariano, Marina, Rodrigo, Sebastián, Tomás, Verónica y Valentín, acompañan al Dr. Carlos Rosenkrantz en este triste momento y elevan una oración por el eterno descanso de su hermano.

TRIVERI, Gustavo Antonio, q.e.p.d., 16-6-2026. - Gabriela Giordano y Raúl Calvo Soler, Andrea Giordano y Martín Sammartino, Silvina Giordano y Gabriel Schiller Solti y Fernanda Giordano y Javier Patrón, acompañan en su dolor a Carlos Rosenkrantz y a su familia y rezan una oración por su hermano.

TRIVERI, Gustavo Antonio, q.e.p.d. - El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti, y el señor ministro Dr. Ricardo Lorenzetti participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano del señor vicepresidente, Dr. Carlos Rosenkrantz.

TRIVERI, Gustavo Antonio, q.e.p.d., 16-6-2026. - Mirna Goransky y Martín Abregú, Alberto Dalla Via y Laura Serra, Gabriela Giordano y Raúl Calvo Soler, acompañamos a Carlos en este momento tan doloroso, deseando que su hermano Gustavo descanse en paz.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El Gobierno envía señales de que Adorni tiene las horas contadas para evitar que sesione el Senado
    1

    El Gobierno envía señales de que Adorni tiene las horas contadas para evitar que sesione el Senado

  2. Fuerte cruce entre Grabois y Benegas Lynch en plena comisión de Diputados
    2

    Fuerte cruce entre Juan Grabois y Benegas Lynch en plena comisión de Diputados

  3. Una universidad argentina es la única de América Latina entre las 100 mejores del mundo
    3

    Ranking QS: la UBA se mantiene como la única universidad de América Latina entre las 100 mejores del mundo

  4. El oficialismo gana tiempo para Adorni, pero sigue la presión para removerlo
    4

    Senado: postergan una semana la sesión y Adorni gana tiempo, aunque sería citado a interpelación el 2 de julio