TRIVERI, Gustavo Antonio
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ TRIVERI, Gustavo Antonio. - Ana y Cecilia Torrejón despiden a su querido amigo y abrazan a la familia Rosenkrantz. Ruegan una oración en su memoria.
✝ TRIVERI, Gustavo Antonio, q.e.p.d., 16-6-2026. - Los integrantes de su vocalía, Agustín, Agustina, Alfredo, Ariel, Belén, Carlos, Celeste, César, Federico, Florencia, Gabriela, Gregorio, Hernán, Javier, Leo, Marcelo, María, Mariano, Marina, Rodrigo, Sebastián, Tomás, Verónica y Valentín, acompañan al Dr. Carlos Rosenkrantz en este triste momento y elevan una oración por el eterno descanso de su hermano.
✝ TRIVERI, Gustavo Antonio, q.e.p.d., 16-6-2026. - Gabriela Giordano y Raúl Calvo Soler, Andrea Giordano y Martín Sammartino, Silvina Giordano y Gabriel Schiller Solti y Fernanda Giordano y Javier Patrón, acompañan en su dolor a Carlos Rosenkrantz y a su familia y rezan una oración por su hermano.
✝ TRIVERI, Gustavo Antonio, q.e.p.d. - El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Horacio Rosatti, y el señor ministro Dr. Ricardo Lorenzetti participan con profundo pesar el fallecimiento del hermano del señor vicepresidente, Dr. Carlos Rosenkrantz.
✝ TRIVERI, Gustavo Antonio, q.e.p.d., 16-6-2026. - Mirna Goransky y Martín Abregú, Alberto Dalla Via y Laura Serra, Gabriela Giordano y Raúl Calvo Soler, acompañamos a Carlos en este momento tan doloroso, deseando que su hermano Gustavo descanse en paz.
Aviso publicado en la edición impresa