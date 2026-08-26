SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ TRONGÉ, Constanza (Connie), 24-8-2026. - Tus padres Carlos Trongé y Marcela Bonadeo te despedimos con profundo amor. Diste batalla hasta el final con una entereza admirable que guardaremos como ejemplo siempre en el corazón. Que descanses en la paz eterna junto a tu hermano Miguel y que la Virgen te cobije bajo su manto.

✝ TRONGÉ, Constanza (Connie). - Que tu descanso sea eterno junto al Padre y Miguel. Te llevamos siempre en el corazón y rezamos por vos. Tus hermanas Carol, Vicky, Lucre y Javier Benites; tus adorados sobrinos Lolo, Jus, Feli, Trini y Jota; y tus ahijados Maxi y Anita recordaremos siempre con inmenso cariño tus constantes muestras de amor en cada regalito, chocolate, sticker, y tu pasión por los perros.

✝ TRONGÉ, Constanza (Connie). - Connie querida, te despido con todo mi cariño y te agradezco tu ejemplo de lucha que trataré de imitar. Siempre en mi corazón. Tu tía Poque.

✝ TRONGÉ, Constanza (Connie), q.e.p.d. - Mercedes García Oliver, Teresa Gruneisen y Elena Bompet la despiden con tristeza y acompañan a Marcela y familia en su dolor, con el cariño de toda una vida compartida.

Avisos fúnebres

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