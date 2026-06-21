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TÚLER, Ethel Lía
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
TÚLER, Ethel Lía. - Dardo Túler y María Sáenz Quesada de Túler, Matías, Cornelia y Nicolás Túler despiden a la querida Lía y agradecen haber compartido con ella la vida. La tristeza de hoy son las alegrías de ayer.
TÚLER, Ethel Lía. - Dardo Túler y María Sáenz Quesada de Túler, Matías, Cornelia y Nicolás Túler despiden a la querida Lía y agradecen haber compartido con ella la vida. La tristeza de hoy son las alegrías de ayer.
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