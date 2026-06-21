SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TÚLER, Ethel Lía. - Dardo Túler y María Sáenz Quesada de Túler, Matías, Cornelia y Nicolás Túler despiden a la querida Lía y agradecen haber compartido con ella la vida. La tristeza de hoy son las alegrías de ayer.

TÚLER, Ethel Lía. - Dardo Túler y María Sáenz Quesada de Túler, Matías, Cornelia y Nicolás Túler despiden a la querida Lía y agradecen haber compartido con ella la vida. La tristeza de hoy son las alegrías de ayer.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa