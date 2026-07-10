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TÜTZER, Curt

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

TÜTZER, Curt, Z.L. - Ana Kaminsky y sus hijas Andrea, Claudia y Vivi y sus respectivas familias participan con mucho dolor su fallecimiento y envían con profunda tristeza sus condolencias a su familia. Su recuerdo estará siempre presente en nuestra memoria.

TÜTZER, Curt, q.e.p.d., falleció el 9-7-2026. - Los socios activos y retirados y colaboradores de PwC Argentina acompañan a su familia en este triste momento y ruegan una oración en su memoria.

TÜTZER, Curt. - Los socios e integrantes de Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaefferer acompañan a nuestro querido Jorge y familia en esta despedida.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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