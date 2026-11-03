SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ UMARAN IZA, Juan José, q.e.p.d. - Martín Migoya y su familia despiden con mucha tristeza a Juan José, padre de su querido amigo Martín Umaran, y acompañan con todo su afecto a él, a su esposa María, a sus hijos Álvaro y Félix y a toda la familia en este difícil momento.

✝ UMARAN IZA, Juan José, q.e.p.d. - Eloy Migoya y Graciela Cassini despiden a Juan José y acompañan con cariño en el sentimiento a su familia, en especial a Carmen, Juan y Martín.

✝ UMARAN IZA, Juan José, q.e.p.d. - Todo el equipo de Globant participa con profundo pesar su fallecimiento y acompaña a Martín y familia en este difícil momento.

✝ UMARAN IZA, Juan José, q.e.p.d. - Guibert Englebienne, Alejandra Fasce, Sofia y Claire despiden con profunda tristeza a Juan José y acompañan con mucho cariño a Martín, María, Álvaro, Félix y a toda la familia en este difícil momento.

Avisos fúnebres

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