Saltar al contenido principal
LA NACION

URIONAGÜENA, Oscar

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

URIONAGÜENA, Oscar. - El 2-11-2026 volvió a reunirse eternamente con sus hermanos y padres ante la compañía de Dios. Las familias de Urionagüena Griselda, Graciela, Carlos y Martín te agradecen el amor y el ejemplo que nos diste siempre.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Acosaba desde Buenos Aires a una chica de 12 años de Ushuaia, viajó hasta allá y quiso llevársela de la escuela
    1

    Conmoción: acosaba desde Buenos Aires a una chica de 12 años de Ushuaia, viajó hasta allá y quiso llevársela de la escuela

  2. Cautela en la Casa Rosada frente a los resultados favorables para los demócratas en Estados Unidos
    2

    Cautela en la Casa Rosada frente a los resultados favorables para los demócratas en Estados Unidos

  3. Arroyo Salgado le rechazó la “probation” al jefe de seguridad de Nordelta acusado de obstaculizar allanamientos
    3

    Caso Andis: la jueza Arroyo Salgado le rechazó la “probation” al jefe de seguridad de Nordelta acusado de obstaculizar allanamientos

  4. La NASA publicó una imagen de la Antártida donde se ve una “calavera sonriente de perfil”
    4

    La NASA publicó una imagen de la Antártida en la que aparece una “calavera sonriente”