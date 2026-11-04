SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ URIONAGÜENA, Oscar. - El 2-11-2026 volvió a reunirse eternamente con sus hermanos y padres ante la compañía de Dios. Las familias de Urionagüena Griselda, Graciela, Carlos y Martín te agradecen el amor y el ejemplo que nos diste siempre.

Avisos fúnebres

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