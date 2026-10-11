SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ URRUTI, Alfredo (Freddy), q.e.p.d., falleció en la paz del Señor. Lo despiden con amor su mujer Mamen, sus hijos Lourdes, Paz, Juan Cruz, Carmela y Mili. sus nietos y bisnietos. Rogamos una oración en su memoria. LAZARO COSTA.

✝ URRUTI, Alfredo. - Aníbal Colombo y Mabela, Pata, Isabel y Tete participan su fallecimiento con profundo dolor y acompañan a Mamen e hijos en este momento.

✝ URRUTI, Alfredo. - Con enorme cariño despedimos al querido Freddie, a quien recordaremos siempre con mucho amor. Abrazamos muy fuerte a Lourdes y a toda la familia. Matías, Clara, Clari y Cande Eickert.

Avisos fúnebres

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