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URRUTI, Alfredo,

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

URRUTI, Alfredo, (Freddy). - Amalia y Alfredo Camogli, su primo hermano, hijos y nietos abrazan con mucho amor a Mamen, los chicos y nietos. Te vamos a extrañar siempre.

URRUTI, Alfredo (Freddy). - Los Urruti Guarrochena te despedimos con mucho cariño, acordándonos tus jineteadas en la Rural desde tus 20 años. Mamen y chicos les enviamos mucho cariño.

URRUTI, Alfredo (Freddy) q.e.p.d. - Ángel L. Rossi despide con mucho dolor y gratitud a Freddy, con quien compartió años de experiencia en La Negra y de amistad. Fue un ejemplo de vida. Acompaña a Mamen, Lourdes, Paz, Juan Cruz y Carmela en este triste momento y ruega una oración en su memoria.

URRUTI, Alfredo (Freddy), q.e.p.d. - Est. La Negra SA, su directorio, gerentes, encargados, personal de campo y administrativos despiden con mucho cariño y tristeza a Freddy, quien fue un gran ejemplo de persona y de compromiso con la empresa. Acompañan a su familia y ruegan una oración en su memoria.

URRUTI, Alfredo (Freddy), q.e.p.d. - Susana Méndez C. de Rossi, sus hijos Andrea y Eugenio, Malena y Guillermo y Ángel despiden a Freddy con mucho cariño y agradecimiento y acompañan en este triste momento a Mamen y familia.

URRUTI, Alfredo. - Alejandro y Luisa Cattaneo despedimos a un gran amigo y acompañamos a su familia con un fuerte abrazo.

URRUTI, Alfredo, q.e.p.d. - Angie y Miguel Grondona, hijos y nietos acompañamos con cariño a Mamen y los chicos y despedimos a nuestro tan querido amigo Freddy.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

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