SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

VAST, Marta María Gabriela, q.e.p.d. - El Consorcio de Propietarios Av. Figueroa Alcorta 3020 despide a su vecina, acompaña a su familia y ruega una oración por su descanso en paz.

Avisos fúnebres

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