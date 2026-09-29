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VAST, Marta María Gabriela,
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LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
VAST, Marta María Gabriela, q.e.p.d. - El Consorcio de Propietarios Av. Figueroa Alcorta 3020 despide a su vecina, acompaña a su familia y ruega una oración por su descanso en paz.
Aviso publicado en la edición impresa
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