VAZQUEZ, Amadeo R.
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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ VAZQUEZ, Amadeo R. q.e.p.d., falleció el 5-10-2026. - Su mujer Dolores Fernández de Oliveira, sus hijos Mariana y Roger Font, Fernando y Andrea Angel, Belén Redondo y Santiago Grassi y sus nietos Maties, Ramiro y Martina participan su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.
✝ VAZQUEZ, Amadeo. - Amadeito, gracias por tu infinita bondad y alegría. Abuelita y Matilduchi.
✝ VAZQUEZ, Amadeo. - Sus colegas de la Asociación Empresaria Argentina, AEA, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este momento y ruegan una oración en su memoria.
✝ VAZQUEZ, Amadeo, Dr., q.e.p.d., falleció el 5-10-2026. - Querido Amadeo, querido amigo, tu incondicionalidad, tu afecto y tu sabiduría siempre estarán entre nosotros. Abrazamos a dolores, Mariana y Fernando en este doloroso momento. Loni y Renato Montefiore.
✝ VÁZQUEZ, Amadeo, q.e.p.d. - Bernardita y José María Martínez Vivot acompañan con todo cariño a su querida amiga Dolores y piden oraciones por Amadeo.
✝ VÁZQUEZ, Amadeo, q.e.p.d. - Paolo Rocca, Chairman de Tenaris S.A. y todos los miembros de su directorio, participan el fallecimiento del querido amigo y exdirector, colega incondicional y valioso en la conducción de la empresa. Acompañan a la familia en este momento de dolor y ruegan una oración en su memoria.
✝ VÁZQUEZ, Amadeo, q.e.p.d. - Eloísa Núñez Mihura, Eduardo Pfirter, Helen Otero Monsegur, acompañan a Dolores e hijos.
✝ VÁZQUEZ, Amadeo, q.e.p.d. - Luis Cedrola participa con pesar su fallecimiento y ruega una oracion por su alma.
✝ VÁZQUEZ, Amadeo. - El Consorcio Farm Club Puerto Panal, sus amigos, vecinos, administradores y personal acompañan a Dolores y ruegan que descanse en paz.
✝ VAZQUEZ, Amadeo, q.e.p.d. - José Lerena, Silvia Ardigó de Lerena y Mariana de la Serna participan con profundo pesar el fallecimiento de Amadeo y acompañan con afecto a Dolores y familia en este triste momento.
✝ VAZQUEZ, Amadeo, q.e.p.d. - Eduardo y Maria Elena Baglietto despiden con profunda tristeza a su querido amigo Amadeo, y acompañan a Dolores y a sus hijos en este tan lamentable momento. Ruegan una oración en su memoria.
✝ VAZQUEZ, Amadeo, q.e.p.d., falleció el 5-10-2026. - Mercedes y Raúl Aguirre Saravia acompañan a Dolores, Mariana, Fernando y Belén con mucho cariño y ruegan una oración en su querida memoria.
✝ VÁZQUEZ, Amadeo, q.e.p.d. - Eduardo Tarditi acompaña con mucha tristeza a Dolores y familia en este doloroso momento y ruega una oración en memoria de su querido amigo.
VÁZQUEZ, Amadeo R., q.e.p.d. - Los consejos, el cuerpo técnico y administrativo de FIEL despiden con profunda tristeza a Amadeo, quien fuera integrante de su consejo consultivo y acompañan a su familia en este difícil momento. Siempre será recordado por todos nosotros por su valioso aporte a la fundación, su enorme trayectoria, como íntegra persona y gran amigo.
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